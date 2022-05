Napoli in campo verso il Torino: Di Lorenzo e Rrahmani lavorano a parte

Nuovo appuntamento all'SSC Napoli Konami Training Center per il Napoli di Luciano Spalletti che questa mattina è tornata sui campi di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di campionato contro il Torino di sabato. La gara contro i granata di Juric, fissata alle 15 all'Olimpico Grande Torino, sarà di certo ricca di insidie per gli azzurri, con i padroni di casa in grande forma con sei risultati utili consecutivi.

Napoli, esercitazione tattica e partitella

Reduci dall'ottima prestazione contro il Sassuolo, gli uomini di Luciano Spalletti si sono ritrovati questa mattina a Castel Volturno per una seduta di preparazione alla gara della 36esima giornata. La squadra dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto una partita a campo ridotto ed esercitazione tattica a tutto campo. Sotto gli occhi attenti del tecnico dei partenopei, Insigne, Mertens e compagni hanno lavorato con impegno e dedizione per mettere in difficoltà Spalletti, che già dai prossimi allenamenti dovrà abbozzare una formazione anti-Torino in vista di sabato pomeriggio.

Napoli, ancora prevenzione per Rrhamani

Per quanto riguarda, invece, gli elementi della rosa non al meglio della condizione fisica il centrale difensivo kosovaro ex Hellas Verona Amir Rrahmani ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Giovanni Di Lorenzo, che contro il Sassuolo è rientrato in campo dopo un mese dall'infortunio al gionocchio, ha svolto esercizi di prevenzione in palestra.