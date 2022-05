Pillon: "Napoli, io andrei avanti con Spalletti"

NAPOLI - “Il campionato quest’anno credo si deciderà all’ultima giornata e ad oggi il Milan ha un piccolo vantaggio in termini di classifica, ma credo che l’Inter le vincerà tutte per cui non dovrà mollare nulla". Lo ha dichiarato, a Radio Marte, l'allenatore Giuseppe Pillon: "Il Napoli è fuori dalla lotta a causa degli errori commessi in casa e questo mi sorprende perché al Maradona il Napoli ha sempre fatto bene. Bisogna dare continuità al lavoro di Spalletti, credo che stravolgere tutto non porti benefici alla squadra. Credo si debba continuare con lo zoccolo duro e aggiungere elementi scelti dall’allenatore. Al di là dei grandi campioni però, è l’organizzazione che fa la differenza. Non è semplice far entrare un’altra figura in una società perché il rapporto tra allenatore, presidente e direttore sportivo è importantissimo per l’equilibrio della società”, ha concluso Pillon.