Napoli, seduta tattica a Castel Volturno davanti a De Laurentiis

Mancano ormai due giorni alla sfida di campionato in trasferta all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric per il Napoli, che quest'oggi si è ritrovato per la consueta seduta di allenamento a Castel Volturno. Sessione mattutina per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che ha proseguito il cammino di preparazione al match contro il Torino.