Napoli sogna con Lobotka: "Scudetto? Ci riproveremo l'anno prossimo"

L'appuntamento con lo scudetto è stato solo rimandato di una stagione, perché il Napoli farà di tutto per raggiungerlo nel prossimo campionato. Ne è sicuro Stanislav Lobotka , centrocampista slovacco degli azzurri, che nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha già ben chiari gli obiettivi per l'anno che verrà: "Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta. Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato. Pensiamo a finire nel migliore dei modi questa stagione e poi ricaricheremo le energie in vista della prossima”.

Lobotka: "Ora vogliamo il secondo posto"

Nonostante il traguardo non raggiunto, il Napoli è comunque riuscito a qualificarsi in Champions League e ora giocherà le ultime tre gare con la speranza di conquistare il secondo posto. Lobotka ha infatti spiegato: "Siamo contenti di essere arrivati in Champions, l’obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto, forse il secondo, cerchiamo di giocare al meglio e esprimere il nostro miglior calcio e quindi cercheremo di dare il massimo. Sono pronto e siamo pronti per la partita con il Torino”. Poi sulla Champions ha aggiunto: "La Champions League è una competizione che ogni giocatore sogna di giocare, tutte le partite di questa competizione sono belle da vedere".

Lobotka: "Spalletti mi ha cambiato"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Lobotka ha svelato di aver avuto in Luciano Spalletti una figura molto importante per la sua carriera: "Spalletti è stato molto importante per me perché mi ha dato un’opportunità e ha creduto in me, è molto importante per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore. Grazie a lui sono un altro calciatore".

Lobotka, il messaggio ad Hamsik

Quando si parla di calciatori slovacchi con la maglia del Napoli non si può non pensare a Marek Hamsik. Il centrocampista ha da poco conquistato il primo scudetto in carriera, quello del campionato turco con la maglia del Trabzonspor, e nel corso di Radio Goal Lobotka ha svelato di aver chiamato l'ex capitano azzurro per congratularsi con lui: "Si ho sentito Hamsik, sono molto contento per lui, al Napoli non è riuscito a vincere il campionato non perché non ci hanno provato, ma loro hanno lottato per tanti anni e sono arrivati secondi e terzi. Sono molto contento per lui e credo che se lo meriti".