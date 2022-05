Ulivieri e i rimpianti del Napoli: "Scudetto perso con Empoli e Spezia"

NAPOLI - E' Renzo Ulivieri ad analizzare la stagione del Napoli intervenendo nel programma Febbre a 90. Il presidente dell’Assoallenatori ha analizzato così l'annata della formazione di Spalletti: “Mi intendo poco di calcio, sono specializzato nei numeri ed essi dicono che il Napoli ha perso lo scudetto con Spezia ed Empoli. Tutto il resto non conta nulla. Sì, gli azzurri hanno perso con la Fiorentina e pareggiato con la Roma, ma sono cose che possono capitare, considerando anche il livello di queste due squadre. Se però perdi con Empoli e Spezia non puoi vincere lo scudetto. I valori in campo sono così diversi che non c’è confronto, con tutto il rispetto ovviamente per le due compagini che hanno anche meritato di vincere".