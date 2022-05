Napoli, il rammarico di El Kaddouri: "Lo scudetto era possibile"

NAPOLI - Sognava una 'doppietta' che non è arrivata Omar El Kaddouri, che da calciatore non è riuscito a vincere il titolo in Grecia come aveva invece fatto nella stagione 2018/19 (a far festa quest'anno è stato l'Olympiacos) e da tifoso ha visto svanire il sogno scudetto del 'suo' Napoli. "Vincere il campionato con il Paok è stato emozionante: lì è come a Napoli, non succedeva da 30 anni - ha detto l'ex azzurro a 'Radio Marte' -. Quest’anno ci credevo, avevano le capacità per vincerlo ma purtroppo tre partite (quelle precedenti al successo sul Sassuolo, ndr) sono andate male. Il Napoli non è riuscito neanche questa volta, ma comunque rimane una stagione positiva. Mi sarebbe piaciuto molto venire giù se avesse vinto lo scudetto".