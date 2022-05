Napoli, prove anti-Torino sotto gli occhi di De Laurentiis

Anguissa e Di Lorenzo ok, Ghoulam a parte

Il presidente ha assistito alla seduta di lavoro che ha visto Anguissa e Di Lorenzo partecipare all'intera seduta in gruppo, mentre Ghoulam ha seguito un programma di "lavoro personalizzato in palestra - come si legge sul sito del club - per un fastidio muscolare". La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello, poi a seguire una partita a tema e un'esercitazione tattica a tutto campo. In chiusura di sessione infine le prove sui calci piazzati.