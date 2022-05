Napoli, l'agente di Ospina conferma: "Trattative con altri club in corso"

David Ospina è vicino all'addio al Napoli . Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono state confermate dall'agente del portiere colombiano, Lucas Jaramillo , che in un'intervista al portale sudamericano Semana ha rivelato che ci sono trattative in corso con altre società.

Ospina in scadenza, l'agente: "Dobbiamo cogliere l'opportunità"

Ospina è in scadenza di contratto al termine della stagione: "Per ora è tutto come sempre. Ci sono molte conversazioni già avviate, ma serve aspettare ancora un po' - ha spiegato Jaramillo -. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi, un'opportunità che dovremo saper cogliere per scegliere la soluzione migliore".

Napoli: rilancio Meret in caso di addio di Ospina

Secondo le indiscrezioni l'entourage di Ospina sarebbe in contatto con diverse società, tra cui anche il Real Madrid, e sta prendendo tempo prima di dare una risposta definitiva al Napoli in merito al prolungamento del contratto. In caso di addio, il club azzurro sarebbe pronto a rilanciare Alex Meret, in cui continua a credere fermamente. Ospina è arrivato in Campania nel 2018, e da allora ha disputato 101 partite tra i pali della porta azzurra.