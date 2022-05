Napoli, i convocati per Torino; torna Lobotka, assente Ghoulam

Spalletti sfoglia la margherita: chi giocherà?

Spalletti questa volta ha l'imbarazzo della scelta sulla squadra da mandare in campo: c'è abbondanza in ogni reparto, infatti. Se in difesa ci sono tre terzini e quattro centrali, a centrocampo e in attacco non manca davvero nessuno nel Napoli. Vedremo se il tecnico toscano confermerà le scelte dell'ultima partita, stravinta con il Sassuolo, con Mertens in campo insieme a Osimhen o se cambierà le carte in tavola, modificando anche modulo (4-3-3 o 4-2-3-1?). Andiamo dunque a vedere la lista completa dei convocati per Torino contro la squadra di Juric:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Mario Rui, Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus, Tuanzebe;

Centrocampisti: Anguissa, Fabian Ruiz, Lobotka, Demme, Elmas, Zielinski;

Attaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Lozano, Politano, Osimhen, Petagna.