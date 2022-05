Napoli, Rrahmani: "Abbiamo fatto il nostro, obiettivo Champions raggiunto"

Ultime tre giornate di campionato, poi sarà tempo di bilanci in casa Napoli. Gli azzurri, dopo aver sognato per buona parte della stagione lo scudetto, hanno raggiunto la qualificazione in Champions League e proveranno a blindare il terzo posto nelle ultime gare dell'anno. Traguardi che i partenopei hanno intenzione di festeggiare al termine di una stagione complicata.