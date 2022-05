Napoli, Spalletti: "Raggiunto un grande obiettivo, perdere Insigne non è facile"

Spalletti: "Ruiz preciso, Insigne super"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli ha fatto un plauso ai suoi giocatori: "Abbiamo recuperato bene la palla grazie anche alla tripla pressione di Insigne che ha dato fastidio ai giocatori del Torino. Fabian quando calcia ha la mazza da golf, la piazza sempre e a volte sembra che vada lento ma col pensiero e col piede è tre volte più veloce".

Spalletti: "Scudetto? Pensiamo al finale di stagione"

Ancora una volta Spalletti ha poi dribblato le domande sullo scudetto: "Da qui al prossimo anno c'è ancora il finale di questa stagione, dobbiamo farci trovare pronti. Il futuro per noi è sempre il prossimo allenamento, poi vedremo il futuro prossimo cosa ci riserverà".

La tattica per battere il Torino

Nel corso della gara Spalletti ha richiamato più volte l'estremo difensore Ospina e i centrali di difesa. Ecco il perché: "Ho chiesto ad Ospina di prendere più campo, ai centrali di salire perché l'attaccante quando lo pressava doveva essere messo in fuorigioco. Dovevamo creare delle occasioni, far girare la palla e far valere la tecnica. Nel primo tempo ci sono venuti a prendere forti, la partita è stata molto complicata e pratica. Non dovevamo dare riferimenti ai giocatori del Torino, se la palla stava ferma sarebbe diventata veramente dura".

Spalletti: "Insigne può girare a testa alta"

Nonostante il rigore sbagliato, Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti del match contro il Torino. Spalletti si è complimentato con lui: "Si è preso la responsabilità del rigore nonostante la difficoltà del momento che sta vivendo. Accettiamo la sua decisione, per noi non è facile, ma ha dimostrato sempre il talento da calciatore e da uomo. In qualsiasi occasione può girare a testa alta".

Spalletti: "Merito al mio staff"

Infine Spalletti ha spiegato il perché della mancata conferenza stampa alla vigilia della gara: "Ieri ho voluto dare merito allo staff che sono la mia estensione, ho voluto dargli ancora più valore attraverso la conferenza stampa. Volevo coinvolgerli per farli sentire importanti per come sono, abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo ed era giusto dare loro merito".