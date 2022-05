Spalletti premia il Napoli: un giorno di riposo in più dopo la vittoria di Torino

Dopo la vittoria sul campo del Torino il Napoli tornerà ad allenarsi soltanto nella giornata di martedì in vista dell’ultima partita casalinga della stagione che vedrà la squadra di Luciano Spalletti ospitare il Genoa con inizio alle ore 15 di domenica 15 maggio.

Napoli, al Maradona arriverà un Genoa disperato La squadra di Blessin si presenterà assetata di punti per tenere in vita le residue speranze di salvezza, alimentate dalla vittoria in extremis sulla Juventus. Un risultato che aveva aperto nel migliore dei modi il weekend dello stesso Napoli, che proprio grazie al ko dei bianconeri e al successivo colpo in casa del Toro ha di fatto blindato il prezioso terzo posto in classifica.

Il Napoli vede il terzo posto: arriva il "premio" Anche per questo Spalletti, come si legge sul sito ufficiale del Napoli, ha deciso di premiare la squadra con due giorni di riposo. Oltre a quello classico nella giornata successiva alla partita, Insigne e compagni non saranno quindi presenti all'SSC Napoli Konami Training Center neppure nella giornata di lunedì. L’avvicinamento alla gara contro il Genoa sarà quindi di “soli” cinque giorni, nei quali tuttavia Spalletti farà lavorare intensamente il gruppo per provare a chiudere al meglio un’annata che al Maradona ha già regalato diverse delusioni ai tifosi, ultima delle quali la sconfitta del 10 aprile contro la Fiorentina che ha di fatto spento le speranze della squadra di lottare fino alla fine per lo scudetto.