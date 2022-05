Ordine: "Napoli una grande d'Europa, manca solo lo stadio"

NAPOLI- A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Milan, prima di aprire un ciclo bisognerebbe inaugurarlo. L’unica società, l’unica squadra e l’unico ambiente vicinissimo al modello impostato da Elliott è il Napoli. Una società che non ha debiti, un monte stipendio abbastanza basso, meno della metà di Inter e Juve. Una squadra non molto anziana nella quale se non si fanno errori clamorosi come cambiare di nuovo allenatore (tre volte in tre anni), far saltare giocatori, ma con le pedine giuste al posto giusto, questa squadra può competere a lungo. Le premesse essenziali sono di natura economica perché la differenza tra avere una società senza debiti e averne una piena di debiti è la stessa differenza che passa tra notte e giorno. Il Napoli è al livello delle grandi, non solo sotto il profilo economico. Dal cliclo sarriano in poi, a parte qualche scivolone che è inevitabile, è una squadra stabilmente al vertice del calcio. Non avere debiti sulla schiena è un valore clamoroso. Avere anche il monte stipendi non vertiginoso è un altro valore. Ciò che manca al Napoli, purtroppo, è uno stadio nuovo, moderno, capace di attrarre investimenti".