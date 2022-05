Napoli, Lozano tuona: "Nessuno è autorizzato a parlare del mio futuro"

In casa Napoli prosegue la preparazione verso l’ultima partita casalinga della stagione, in programma domenica 15 maggio alle 15 contro il Genoa, ma, complice un campionato che non ha più obiettivi da offrire, a parte la certificazione del terzo posto, iniziano ad inseguirsi anche le prime voci in chiave calciomercato.

Napoli, Kvaratskhelia e Oliveira primi acquisti per il 2022-'23 Due certezze in tal senso ci sono già, gli ingaggi da svincolati di Khvicha Kvaratskhelia e di Mathias Olivera, destinati a prendere il posto rispettivamente di Lorenzo Insigne, che domenica si congederà dai tifosi del Maradona, e di Faouzi Ghoulam. Tra i giocatori il cui futuro è in bilico c’è anche Hirving Lozano, che sta per concludere la sua terza stagione in azzurro.

Lozano si sfoga: duro post su Instagram Non è ancora dato sapere quindi se pure per l’attaccante messicano quella contro il Genoa sarà l’ultima gara casalinga con la maglia del Napoli, ma nell’attesa l’ex Psv ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per smentire seccamente le voci degli ultimi giorni chelo danno in paretenza da Napoli: “In risposta ad alcune recenti pubblicazioni e interviste a terze persone che circolano in rete negli ultimi giorni, ritengo opportuno rilasciare la seguente dichiarazione. Qualunque comunicazione circa la mia carriera presente e futura sarà da ritenersi valida solo quando proverrà direttamente dalla mia voce e/o da quella dei miei rappresentanti. Le vicende attinenti alla mia attività professionale vengono discusse solo all’interno del mio entourage. Nessuno, quindi, è a conoscenza dei miei piani, impegni e attività. Pertanto qualsiasi commento in merito è privo di certezze e va considerato solo come una mera speculazione".