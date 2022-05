Insigne e le sorprese del Napoli: l'addio sarà indimenticabile

NAPOLI - L'ultima di Lorenzo al Maradona dopo dieci stagioni di gioie e dolori, e dunque d'amore vero, sarà uno spettacolo indimenticabile: i biglietti venduti fi no a ieri per la partita con il Genoa sono già 40mila. Quarantamila: il traguardo del sold out è vicino, vicinissimo, ed è anche auspicabile considerando che il capitano saluterà in anticipo la sua città e il popolo azzurro a una settimana dalla fine del campionato per poi volare in Canada. Al Toronto FC: un altro mondo, un altro calcio. Emozionante, vero? Senza dubbio per tutti, per chi tifa e chi gioca: sembra ieri che a Livorno, tra gli schiaffi di un vento gelido, il pallone non voleva proprio uscire per consentire al ragazzino appena maggiorenne di cui si diceva un gran bene di esordire in Serie A con la maglia del Napoli, e invece sono passati quasi dodici anni. Era il 24 gennaio 2010, una vita e 121 gol fa, ma l'impressione è che domenica andrà in scena un dejà-vu: solo che questa volta Lorenzo, quel pallone, non vorrebbe mai vederlo rotolare fuori. Sui titoli di coda.

Napoli, l'omaggio a Insigne E allora, l'Insigne Day: ciao capitano. Bye bye, Lorenzino: il genietto di Frattamaggiore che l'Inter e il Torino scartarono come una mentina - troppo piccolo, troppo esile - e che passo dopo passo ha conquistato la scena con Zeman al Foggia e al Pescara; il suo Napoli; la fascia di capitano; le classifiche di reti e presenze; la credibilità internazionale; l'Europeo con la 10 dell'Italia. Un numero che da queste parti è divino e che prima del suo arrivo è stato sacrificato sull'altare del D10S del calcio, ma anche un numero che inevitabilmente ricorre: esordio nel 2010, addio dopo 10 stagioni messe in fi la d'un fiato e 10 gol finora in campionato. Il club sta preparando un omaggio degno del suo valore, con tanto di sorprese da brividi che meritano di rimanere tali fino alla partita di domenica, ma l'impressione è che il brivido più lungo correrà giù per la schiena di un signore seduto in panchina: Giuseppe Santoro detto Peppe, il team manager di oggi che nel 2006, da direttore del settore giovanile, scommise su quel talentino della scuola calcio Olimpia Sant'Arpino investendo 1.500 euro e un po' di palloni. Un colpo magistrale.