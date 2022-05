"Osimhen chiama la federcalcio nigeriana: niente tour in Usa"

Victor Osimhen non parteciperà al prossimo tour di amichevoli della nazionale nigeriana negli Stati Uniti. A rivelarlo è Espn, che ha raccolto la testimonianza di un esponente dello staf tecnico delle Super Eagles: "Victor ci ha telefonato, chiedendoci di non essere convocato. Scusandosi, ci ha comunicato che la decisione è relativa a ragioni personali".

Napoli: "Osimhen chiama federcalcio nigeriana: niente tour in Usa"

Il tour statunitense è in programma a fine maggio, quando il campionato di Serie A sarà da poco terminato, e metterà di fronte la Nigeria alle selezioni di Messico ed Ecuador. "Ovviamente - è la testimonianza raccolta dall'interno della federcalcio nigeriana - un attaccante delle sue qualità è una grande perdita, ma ci dà anche l'opportunità di guardare alcuni altri giocatori". Peraltro il passo indietro del centravanti del Napoli, che si troverà tra vacanze e al centro di possibili operazioni di mercato (è infatti richiesto da Arsenal, Manchester United e Newcastle), è stato lo stesso di altri calciatori nigeriani "internazionali" come ad esempio Kelechi Iheanacho e Odion Ighalo.

Napoli: "Osimhen tornerà in nazionale per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023"

Dopo la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar, in seguito all'eliminazione ai playoff contro il Ghana (0-0 a Kumasi, 1-1 ad Abuja), le Super Eagles si troveranno poi a preparare, in vista della prossima stagione, le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa che avrà luogo in Costa d'Avorio nel 2023. Prime due partite contro Sierra Leone e São Tomé e Príncipe, per le quali Osimhen - che già saltò l'edizione della competizione continentale, lo scorso gennaio, in Camerun - avrebbe garantito il rientro.