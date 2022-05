Carboni sul Napoli: "L'obiettivo principale era la Champions"

NAPOLI - "Non bisogna dimenticare che l’obiettivo principale era la Champions League". Si è così espresso ai microfoni di Radio Marte l'ex calciatore e oggi allenatore Guido Carboni, interpellato sugli obiettivi stagionali della squadra partenopea. Secondo l'ex allenatore di Olbia, Benevento e Siena - e fratello maggiore di Amedeo, terzino ex Roma - il campionato del Napoli è "più che sufficiente" ma "se il momento di difficoltà fosse stato all’inizio, per poi avere un crescendo, non ci sarebbero stati questi malumori". Secondo Carboni, i meriti della comunque buona stagione del Napoli sono tutti di Spalletti: "Va dato merito a Luciano di aver ricostruito l’ambiente e riportato l’entusiasmo - ha sottolineato Carboni - "Luciano è affascinato dalla città di Napoli, è un tecnico che si lascia anche coinvolgere dall’ambiente dove lavora, sa benissimo che c’è un popolo esigente che ti da tanto. Secondo me continuerà il progetto, è bravo a far rendere al massimo le squadre"