Baiano: "Napoli, c'è delusione. La gente non è con Spalletti"

NAPOLI - "È normale che ci sia delusione, ci si aspettava di lottare fino alla fine. Il Napoli aveva le carte in tavola ma quando vengono a mancare risultati, ovviamente, c’è delusione. La società alla fine tirerà le somme e prenderà delle decisioni, non so se Spalletti rimarrà. In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti. Non è stata la stampa napoletana a perdere punti con Empoli e Spezia. Con quei punti il Napoli avrebbe vinto il campionato". Lo ha dichiarato, a Radio Marte, l'ex calciatore Ciccio Baiano .

Baiano ha poi aggiunto, su Spalletti: "Tutto l’anno ho visto Spalletti molto sicuro di sè, si era fatto l’idea che il Napoli potesse vincere il campionato e quando ha visto che non è stato così ha perso quella tranquillità. Il Napoli non era lì per caso e aveva l’opportunità di vincere. È giusto che il Napoli giochi con la migliore formazione e portare a casa i tre punti. In questo momento di turbolenze perdere la partita in casa significherebbe aumentare queste proteste. Contano molto le motivazioni, quelle del Genoa sono superiori a quelle del Napoli. Mi è piaciuto quando De Laurentiis ha detto che se Insigne non si troverà bene in Canada può sempre tornare, sempre alle condizioni del presidente”.