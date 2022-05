Napoli, addio a Ghoulam: contro il Genoa saluterà dopo 9 stagioni

Per il Napoli, la gara di oggi contro il Genoa sarà quella degli addii. Non solo quello di Lorenzo Insigne, infatti al 'Maradona' giocherà la sua ultima partita anche Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, chiuderà la sua avventura in azzurro dopo 9 stagioni.