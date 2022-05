De Luca saluta Insigne: “Grazie per le emozioni che ci ha donato”

Ha scelto i social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , per rendere omaggio anche lui a un figlio di Napoli che ha deciso di cambiare vita, ossia Lorenzo Insigne , oggi in campo per l'ultima volta al Maradona con la maglia azzurra addosso contro il Genoa . Una decina di righe da parte del politico, in cui emergono anche i ringraziamenti al giocatore per i suoi anni da protagonista nel Napoli .

De Luca su Insigne: “Ogni bene per il nuovo 'tiro a giro' della sua vita”

De Luca, su Facebook, è partito salutando affettuosamente l'attaccante che ha scelto il Canada e Toronto per proseguire la sua carriera sportiva: “Un abbraccio a Lorenzo Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona”. Si passa poi ai ringraziamenti veri e propri: “Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei sempre e per l'amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli e per il Napoli”. Infine, gli auguri per il futuro così lontano: “Gli auguriamo ogni bene per il nuovo 'tiro a giro' della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo”.