Agostinelli sul Napoli: "Serve fisicità. Scudetto? E' mancata personalità"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto l'allenatore Andrea Agostinelli. Si è parlato di Napoli: "Squadra più fisica a Napoli? Sì, manca qualche centimetro e qualche muscolo in più. Quando si gioca ad alti livelli il calcio non lascia alternative. Oggi c'è uno scontro fisico ogni partita. Mertens e Osimhen insieme? È vero che c'è rammarico perché quest'anno c'era la sensazione di fare qualcosa di importante, come mai prima. I numeri dicono che da quando giocano insieme i risulti ci sono stati, ma non è una cosa matematica. Tecnicamente vanno bene ma con loro devi cambiare l'asset a centrocampo, servono dei centrocampisti più muscolari. Per me, con loro devono giocare Lobotka e Anguissa. È vero che Osimhen e Mertens insieme hanno fatto bene ma potevano andare male, probabilmente per qualche altra partita si poteva fare".