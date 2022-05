Napoli, Spalletti fa visita al murale di Maradona

Napoli, la visita di Spalletti a Largo Maradona: una risposta a De Laurentiis?

Un gesto significativo da parte dell'allenatore azzurro - proprio ieri sera sul palco del concerto di Gianna Nannini in compagnia di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly al teatro Augusteo - quasi in risposta alle ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva rimarcato una "quotidianità poco partenope" da parte dell'ex tecnico di Inter e Roma.

Napoli: un momento di riflessione per Spalletti, prima di pensare allo Spezia

Un momento di riflessione ed empatia per Spalletti, finito ultimamente nelle critiche di una frangia di sostenitori del Napoli. Ora, l'inizio della preparazione dell'ultima sfida dell'anno, in programma domenica 22 maggio alle 12.30 all'"Alberto Picco" contro lo Spezia, che all'ex San Paolo, nella gara di andata dello scorso 22 dicembre s'impose per 1-0, con l'autorete al 37' di Juan Jesus. Un risultato che, peraltro, salvò la panchina di Thiago Motta - ormai destinato all'esonero, all'epoca - poi artefice della salvezza degli Aquilotti.