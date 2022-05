Gianna Nannini: "Tornerò sempre a Napoli; a Insigne dedicherei 'Profumo'"

Gianna Nannini: "Napoli migliora il mio modo di essere"

La "Gianna nazionale" ha parlato anzitutto della città: "Napoli migliora il mio modo di essere, il mio modo di cantare, verrò a Napoli per sempre. Grazie a tutti i napoletani, che mi hanno accolto con il loro solito calore. Quello che riempie il cuore".

Gianna Nannini: "Giocatori e allenatore del Napoli? Promessi da De Laurentiis. A Insigne dedicherei 'Profumo'"

Dopodiché, l'aneddoto sull'episodio a sfondo calcistico, non esattamente un fuori programma: "Non molto tempo fa incontrai a Parigi Aurelio De Laurentiis che mi promise che mi avrebbe mandato l'allenatore e i giocatori del Napoli. E così, ecco il mio corregionale Spalletti, insieme a Koulibaly e Insigne. Lorenzo, il capitano, è stato molto gentile con me e poi aveva un profumo... Ecco, a lui dedicherei proprio la canzone 'Profumo'. I palloni lanciati? Sono arrivati anche in galleria. Ci ho provato anch'io, ma la cosa mi è riuscita malissimo".