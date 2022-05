Spalletti: "Bisognerà allestire un Napoli forte per ambire in alto"

Napoli, Spalletti: "A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimali per allenarsi"

Il tecnico di Certaldo, in merito al ritiro ha dichiarato: "Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare in un panorama mozzafiato. Le Dolomiti sono i nostri auricolari sulla natura, ci siamo trovati molto bene ed è un piacere tornarci. A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimale per allenarsi al meglio e riposare al meglio la notte. Se tra tutte quelle montagne riuscite a farci trovare un Vulcano siamo a posto". Sulla gestione della preparazione, con i prossimi Mondiali che si terranno a dicembre: "In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli".

Spalletti: "Qualcuno proverà a portarci via qualche calciatore"

Sui piani futuri del Napoli, queste le parole di Spalletti: "Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre innamorato di questa squadra". In chiusura, interrogato in merito ad un eventuale motto da lanciare nel prossimo ritiro, Spalletti ha dichiarato: "Il 'Sarà con te e tu non devi mollare' è un inno partito dai tifosi, tocca tante cose all'interno dello spogliatoio. Ci ha aiutati nei momenti di difficoltà, è uno stimolo ad essere più duri da sconfiggere. Diventa quindi difficile trovarne un altro, per il momento ce lo teniamo stretto e magari lo miglioriamo con qualche parola in più".