Napoli, stagione finita per Lozano: è già in Messico per operarsi

Il Napoli riprende la preparazione dopo il successo casalingo contro il Genoa . Gli azzurri si sono ritrovati al 'Konami Training Center' di Castel Volturno, dove agli ordini di Luciano Spalletti hanno svolto la seduta di allenamento in vista dell'ultimo impregno di campionato contro lo Spezia , in programma allo Stadio Picco domenica alle 12:30. Assente Hirving Lozano , volato in Messico per operarsi.

Napoli, Lozano in Messico per operarsi alla spalla

Come comunicato dal club partenopeo, l'esterno è già rientrato in patria, dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla destra, infortunata lo scorso 3 febbraio nella gara di qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale contro Panama. Il calciatore non sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per l'ultima partita di campionato, terminando in anticipo la sua stagione.

Napoli: esercitazioni sul possesso palla

Per quanto concerne la seduta di allemento, gli azzurri, dopo una prima fase di attivazione muscolare e torello, hanno svolto una partita a tema a campo ridotto e delle esercitazioni sul possesso palla. Per concludere la sessione, gli azzurri hanno disputato una partita a campo ridotto. Giovanni Di Lorenzo si è allenato in piscina a scopo di prevenzione, così come Victor Osimhen, che ha lavorato in palestra.