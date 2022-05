Europa League: di Insigne il gol della stagione, lo ricordate?

Lorenzo Insigne lascia il Napoli con un riconoscimento europeo. Il suol gol contro il Legia Varsavia, nel 3-0 dei partenopei in Europa League , è stato scelto come il migliore della stagione nella competizione da parte degli osservatori tecnici della Uefa. Era la terza giornata di Europa League, il 21 ottobre 2021, e Insigne colpì nel secondo tempo su assist di Politano dalla destra.

Insigne: quel capolavoro in Europa League

Un capolavoro, che ha sopravanzato tutti gli altri, da parte di Lorenzo Insigne. Fu quella la rete che sbloccò l'incontro contro i polacchi. Questo il comunicato con cui la Uefa ha annunciato la classifica: "La squadra di Osservatori Tecnici UEFA ha scelto i dieci gol più belli della Uefa Europa League 2021/22. La splendida rete di Lorenzo Insigne del Napoli contro il Legia è stata scelta come Gol della Stagione". Una bella soddisfazione prima di lasciarla l'Europa per la nuova avventura in Mls con il Toronto. Contro lo Spezia, domenica, Insigne giocherà infatti la sua ultima partita con la maglia azzurra addosso.

Europa League: chi ha battuto Insigne

Subito dietro al tiro al volo di Insigne, si piazzano le prodezze di Mergim Berisha (Anversa-Fenerbahce) il 4 novembre 2021 per la quarta giornata, di Pepe (Lione-Porto 1-1) nel ritorno degli ottavi di finale il 17 marzo 2022, di Munir (Siviglia-West Ham 1-0) nell'andata degli ottavi di finale il 10 marzo 2022, di Mislav Orsic (West Ham-Dinamo Zagabria 0-1) per la sesta giornata il 9 dicembre del 2021.

Come fa sapere il sito ufficiale della Uefa, ora la palla passa ai tifosi che potranno votare il gol migliore secondo loro tra i dieci proposti.