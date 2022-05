Jorginho, parla l'agente: "Ritorno al Napoli? Mai dire mai. Nessun contatto con la Juve"

Joao Santos su Jorginho: “Finora nessun club italiano mi ha chiesto di lui”

Durante l’intervista, Joao Santos non ha fatto luce sui rumors che vedono Jorginho alla Juventus, anzi, ha affermato di non aver ricevuto alcuna chiamata da parte dei dirigenti bianconeri: “Lui sa che al Chelsea al momento non può fare nulla senza la licenza. Ovviamente Jorginho serve a tante squadre anche in Italia. Ad ora non è arrivato nessun club italiano a chiedermelo. Ha un altro anno di contratto con il Chelsea, adesso la priorità è il rinnovo. Al momento però il club di Londra non può operare, quindi vedremo con la società”.

Joao Santos: “Jorginho di nuovo al Napoli? Mai dire mai”

Peraltro, il procuratore ha tenuto a esibire i progressi fatti negli ultimi anni dal centrocampista: “Jorginho ha giocato per sette anni ad alto livello e inoltre milita in Premier, che è un campionato più importante di quello italiano. È anche campione d’Europa ed ha vinto la Champions”. Un giocatore, secondo quanto riferito, ben al di sopra dalla portata di club come il Napoli: “Nel calcio mai dire mai, ma penso che oggi, per il valore di Jorginho, sia molto molto difficile arrivare al Napoli”.