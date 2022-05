Napoli, Lavezzi ricorda la Coppa Italia: "Uno dei giorni migliori della mia vita"

Lavezzi, post da migliaia di like: "20 maggio 2012, indimenticabile"

Il 20 maggio 2012 gli azzurri conquistarono la Coppa all'Olimpico piegando i bianconeri di Antonio Conte per 2-0 grazie alle reti di Cavani e Hamsik. Il Pocho, che di quel Napoli di Walter Mazzarri fu uno dei grandi protagonisti, ha deliziato i tifosi con un messaggio nel giorno dell'anniversario: "20 maggio 2012. Uno dei giorni migliori della mia vita. Ricordo indimenticabile", ha scritto con l'emoticon di un cuore azzurro. Lavezzi se ne andò proprio al termine di quella stagione per vestire la maglia del Psg, ma Napoli gli è restata dentro e i tifosi non l'hanno dimenticato, come testimoniano i commenti e le decine di migliaia di like al suo post.