Napoli, allenamento: Ounas ha saltato la seduta per un risentimento

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSC Napoli Konami Training Center per preparare l'ultima di campionato, in trasferta, contro lo Spezia . Appuntamento previsto alle 12.30 per l'ultimo lunch match di questa stagione 2021-2022 che gli azzurri termineranno sicuramente al terzo posto, con qualche rimpianto, in particolare per i punti persi al Maradona. In trasferta, infatti, la squadra di Luciano Spalletti è sempre andata fortissimo.

Napoli: al Picco squadra quasi al completo

Al Picco arriverà un Napoli praticamente al completo. L'unico che oggi ha saltato la sessione a Castel Volturno è stato infatti Ounas, per un risentimento all'adduttore sinistro. Il resto della squadra ha iniziato con attivazione e torello, successivamente si è svolta una partita a campo ridotto. Conclusione con situazioni tattiche da calci piazzati. Non ci sarà in Liguria ovviamente neanche Lozano, operato ieri alla spalla.

Il tecnico vuole chiudere in bellezza, mentre già si lavora sul Napoli del futuro. Vincere anche a La Spezia confermerebbe la verve da trasferta di Insigne e compagni. Nessuno come il Napoli lontano dalle mura amiche e sarà un fattore da tenere in considerazione anche per la prossima stagione. Forse il gioco si addice di più agli approcci esterni, forse la squadra sente troppo la pressione dei tifosi quando è tra le mura amiche. Ci sarà da lavorare per provare l'anno prossimo a migliorarsi ancora, non perdendo il treno scudetto nelle ultime giornate.