Napoli, addio a Giorgio Vitali: il ds che sfiorò l'ingaggio di Paolo Rossi

Napoli, Vitali e la trattativa sfumata per Paolo Rossi

Vitali, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 19 giugno, ha legato tre anni della propria carriera al Napoli, dove ha lavorato tra il 1977 e il 1980. Per il club azzurro sono state stagioni soddisfacenti, con due sesti e un 10° posto in Serie A, ma soprattutto la valorizzazione di alcuni giocatori il cui arrivo a Napoli è legato proprio a intuizioni di Vitali, come Luciano Castellini, arrivato al San Paolo nel 1978 e rimasto per sei stagioni, e Oscar Damiani, sfiorando anche nel 1979 l'ingaggio di Paolo Rossi, l'anno dopo l'esplosione del futuro "Pablito" al Mondiale d'Argentina. Un affare saltato tra le polemiche, legate alle elevate cifre messe sul piatto da Ferlaino. Vitali arrivò a Napoli in contemporanea con l'allenatore Gianni Di Marzio, scomparso nei mesi scorsi, rimasto sulla panchina azzurra fino a metà della stagione successiva, venendo poi sostituito da Luis Vinicio.