Zielinski: “La seconda parte di stagione non rispecchia il mio valore”

Zielinski: “Felice per il gol, c'è entusiasmo per il risultato”

Un po' di gioia appare anche sul volto di Zielinski mentre parla a Dazn: “Sono felice per il gol realizzato e per aver concluso la stagione con questa vittoria. Chiudiamo questo camposanto in bellezza, c'è entusiasmo per questo risultato". Il terzo posto è il classico bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Zielinski lo sa bene: “La mia prima parte di stagione è stata positiva, la seconda, invece, leggermente sottotono. Mi rifarò l'anno prossimo, dimostrerò il mio potenziale perché questa seconda parte di stagione non rispecchia il mio valore reale. La stagione del Napoli è positiva, anche se purtroppo ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso dei punti con le piccole del campionato, come Empoli e Spezia all'andata per esempio. Ma l'anno prossimo proveremo a fare qualcosa in più, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions League".

Zielinski: “Sono stati i tifosi liguri a provocare”

Spezia-Napoli è stata caratterizzata anche dagli scontri tra i tifosi: “Siamo andati da loro perché volevamo calmarli e impedire il proseguimento dei tafferugli. Da quello che si è sentito, sono stati i tifosi liguri a provocare quelli azzurri, però conta poco. È importante, tuttavia, che si sia risolto tutto e che abbiamo potuto proseguire l'ultima gara di campionato”. Non l'ultima della stagione per Zielinski: “Non ci si potrà ancora riposare, ci saranno da affrontare prima gli impegni con la nazionale. Soltanto quando terminerà questo periodo, si comincerà a pensare al riposo".