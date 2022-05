Juan Jesus: “Futuro capitano? La fascia la darei a Koulibaly”

Chi sarà il prossimo capitano del Napoli ? Juan Jesus non pare avere dubbi quando a Dazn glielo chiedono in vista dell'anno prossimo, considerato che non ci sarà più Lorenzo Insigne , che volerà con destinazione Canada: “L'anno prossimo darei la fascia da capitano a Koulibaly : per le gerarchie stabilite, è il nostro comandante”. Insomma, per il difensore brasiliano, il compagno di reparto del Napoli deve assolutamente rimanere.

Juan Jesus: “Sprecati alcuni punti, ma sono soddisfatto del campionato”

Juan Jesus non è tra quelli che rimpiangono troppo l'esito della Serie A: “Abbiamo sprecato alcuni punti lungo il nostro percorso, ma sono soddisfatto del lavoro e del campionato di questa squadra. Oggi non c'era nessun obiettivo da raggiungere in campo, ma siamo professionisti e dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo”. Aggiunge, però, con un pizzico di rammarico che alla fine emerge: “Potevamo fare di più quest'anno: siamo stati primi in classifica in più di un'occasione, ma nel calcio si sbaglia. Ci sono squadre molto forti in questa Serie A e noi abbiamo sbagliato in alcuni momenti chiavi della stagione, ma l'anno prossimo tenteremo di fare più punti di quest'anno”.

Juan Jesus: “Peccato dividere questo gruppo”

Il Napoli dell'anno prossimo non sarà lo stesso: “Ci siamo salutati in settimana, ci dispiace che l'anno prossimo non ci sarà lo stesso gruppo per l'addio di alcuni azzurri. Ma questo è un bellissimo gruppo: ho giocato in tante squadre, a Milano, a Roma ma questa squadra è costituita da ragazzi fantastici. Ad inizio stagione, tutti ci davano per spacciati, ma questo è stato un Napoli da 79 punti". Sicuro l'addio a Insigne: “E' un bravissimo ragazzo, è il nostro capitano. Ho affrontato Lorenzo tante volte durante la mia carriera, da compagno di squadra è ancora meglio di quel che sembra. Gli auguro buona fortuna”.