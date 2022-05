Hamsik si congeda dalla Nazionale: “Grande onore essere stato capitano”

Marek Hamsik ha deciso di lasciare la Nazionale slovacca dopo 15 anni di carriera. Lo ha detto in una lettera, in cui spiega di essere stato orgoglioso di aver partecipato a tutti i maggiori successi della Slovacchia e ringrazia giocatori e allenatori che lo hanno affiancato in questa avventura. L'ex Napoli si congeda con una commovente lettera.

Hamsik: “Sempre bellissimo cantare l'inno slovacco”

Hamsik dice nella lettera: “Non è stato facile, l'ho pensato a lungo, ma dopo quindici anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica. Ho concluso la mia carriera calcistica con la Nazionale. È stato un lungo e bellissimo viaggio di cui sono molto orgoglioso. Sono commosso di aver potuto assistere a tutti i più grandi successi della Nazionale slovacca. Ho fatto parte di una squadra che ha partecipato al Campionato del mondo del 2010 in Sudafrica e che si qualificata per il Campionato europeo del 2016 e del 2021. E' stato un grande onore per me guidare la Nazionale slovacca in più di 50 partite come capitano”.

Aggiunge il centrocampista: “Rappresentare il mio Paese è sempre stato un grande onore e ho sempre cercato di fare del mio meglio per i nostri fan. Sempre bellissimo cantare l'inno slovacco prima delle partite e vedere i tifosi con le nostre bandiere sugli spalti. Un uomo non aveva nemmeno bisogno di altre motivazioni”.

Hamsik: “Grazie a tutti gli allenatori e i giocatori”

Chiude con i ringraziamenti Hamsik: “Grazie mille a tutti gli allenatori, compagni di squadra e squadre con cui ho avuto l'onore di lavorare e insieme abbiamo cercato di fare di tutto per il successo del calcio slovacco!”. Che perde sicuramente uno dei migliori degli ultimi 20 anni, tante volte protagonista anche nel campionato italiano con la maglia azzurra del Napoli, ribattezzato e adottato dai tifosi con il nome Marechiaro.