Marfella, l'emozione del debutto: “Grazie a Spalletti ottima annata”

Marfella: “Due respiri profondi e mi sono calmato”

A La Spezia non era concordato il suo ingresso in campo: “Non me l'aspettavo infatti. Quando Spalletti mi ha detto di riscaldarmi mi sono emozionato, poi ho fatto un paio di respiri profondi e mi sono calmato. Si può dire che è andata bene dai”. Il Napoli non ha preso gol e Marfella ha effettuato anche un'ottima parata. E dire che i suoi esordi erano stati in un altro ruolo: “Ho iniziato a giocare come attaccante, poi un giorno mancò il portiere, da quel momento non sono uscito più dalla porta, adoravo lanciarmi e sporcarmi per prendere il pallone. Dalla Puteolana sono passato al Napoli, poi giri di prestiti e infine il ritorno in prima squadra".

Marfella: “Rapporti ottimi anche con il preparatore”

Nonostante l'alternanza in porta tra Ospina e Meret, il clima tra i portieri del Napoli è stato buono: “Bellissimo lavorare con due portieri così, la caratura umana che hanno loro è fantastica. Anche il rapporto con il preparatore è positivo, mi hanno dato molti consigli e sono riuscito anche a rubare qualche segreto loro".

Marfella: “Spalletti? Il suo stare sul pezzo aiuta tutti”

Eccoli, poi, i complimenti per Spalletti: “Il mister oltre che una bravissima persona è molto preparato nel suo lavoro, secondo me la sua spinta in più, il suo stare sempre sul pezzo aiuta tutti, è molto meticoloso. Grazie a lui abbiamo fatto un'annata ottima". Da Pozzuoli, dopo l'esordio, sono arrivati tanti messaggi: “Un sacco di ragazzi mi hanno scritto, un'emozione per chi mi conosce. Non nego che a qualcuno siano scappate le lacrime, a me no, difficile che mi accada".