Napoli, lunedì 30 maggio la presentazione del ritiro di Castel di Sangro

La stagione del Napoli si è ufficialmente conclusa dopo la partita vinta per 3-0 contro lo Spezia, che ha permesso alla squadra di Spalletti di chiudere il campionato al terzo posto con 79 punti, cinque in meno rispetto all'Inter seconda e sette in meno del Milan campione d'Italia.

Napoli in vacanza: si riparte l'8 luglio

Il presidente De Laurentiis e lo stesso tecnico hanno già tracciato il bilancio dell'annata, considerata positiva in virtù del ritorno in Champions League, così in casa azzurra sono ufficialmente iniziate le vacanze ed è partita la programmazione della prossima stagione, che non presenterà novità rispetto a 12 mesi fa. Come nel 2021, infatti, il ritiro sarà diviso in due parti, la prima delle quali nell'ormai abituale cornice di Dimaro , tra il 9 e il 19 luglio, con partenza all'indomani del raduno a Castel Volturno, e la seconda a Castel di Sangro, che si prepara così ad ospitare per il terzo anno consecutivo l'ultima parte della preparazione estiva della squadra in vista del campionato.