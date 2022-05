Napoli, Iezzo: "Meret forte, ma deve giocare. Se Spalletti non lo mette..."

Chi sarà il portiere titolare del Napoli della prossima stagione? È questa la domanda che, anno dopo anno, i tifosi azzurri si pongono alle porte del nuovo campionato, con Ospina e Meret che rinnovano sempre il duello per i pali dei campani. Anche nella stagione appena conclusa i due si sono alternati, ma c'è di certo la voglia di trovare stabilità e soprattutto esaltare le doti di uno o dell'altro. A parlare del dualismo in casa Napoli ci ha pensato anche Gennaro Iezzo , ex portiere dei partenopei.

Iezzo: "Se Meret non gioca ci sarà un motivo"

Intervistato da Radio Marte, l'ex portiere del Napoli ha sottolineato che per poter crescere Alex Meret avrebbe bisogno di giocare di più: "Se Meret non gioca non supererà mai i suoi limiti, dal punto di vista tecnico non li ha ma il problema è nell’esperienza. Da quando è arrivato a Napoli ha giocato pochissimo, ma è fortissimo". Iezzo ha poi manifestato i suoi dubbi: "L’allenatore lo vede tutti i giorni, quindi sotto qualche altro aspetto non lo convince. Ospina è una garanzia, ti permette di gestire anche momenti importanti. Non penso guadagni grandi cifre. Meret ha bisogno di giocare".

Ma non solo Meret e Ospina. Infatti il Napoli si trova al bivio e potrebbe perdere entrambi i portieri in base alle scelte delle prossime settimane. In lizza per sostituirli c'è anche Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall'Atalanta: "È un portiere di grande personalità, per giocare in piazze importanti c’è bisogno di questo aspetto, farà un cammino importante".

Iezzo: "Napoli ha sprecato chance scudetto"

Iezzo poi non si è potuto esimere nel parlare della stagione del Napoli: "Il Napoli ha sprecato l’occasione quest’anno, per l’andamento del campionato non ne ha approfittato. Lo scudetto l’ha vinto la squadra meno forte, ma che ha avuto più equilibrio rispetto alle altre”.