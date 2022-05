Spalletti, una collezione da Champions: "Napoli, il mio grande desiderio"

Spalletti: "Voglia di Napoli e di Champions"

A corredo della foto, il messaggio da parte dell'allenatore del Napoli: "Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)… Grazie a tutti", insieme - come chiosa del post - a un cuore azzurro.

Napoli, l'incredibile collezione di magliette di Spalletti: tantissimi big e alcune meteore

Tra i cimieli, si diceva, grandi nomi del (più o meno recente) passato - come Roberto Baggio, Zvonimir Boban, Rivaldo, Cafù, Francesco Totti, Kakà, Adriano, Ronaldo, Alvaro Recoba... - e presente calcistico, come Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e tantissimo Napoli, praticamente con tutta la squadra rappresentata a cominciare da Lorenzo Insigne. Se si aguzza gli occhi, tuttavia, si può notare anche la casacca di qualche giocatore non esattamente di prima fascia, o che comunque, dopo qualche tempo in Serie A, si è ritrovato - per varie vicissitudini - nelle categorie minori: c'è una maglia del Bologna di Luca Rizzo (oggi alla Pro Vercelli in C), dell'Atalanta di Boukary Dramé (ora tra i dilettanti de Valcalepio) o ancora quella del Verona di Juanito Gomez (retrocesso dalla C tra le fila del Legnago Salus).