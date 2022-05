Il cuore grande di Koulibaly: kit d'allenamento donati all'Arci Mediterraneo

Completata l'ottava stagione con la maglia del Napoli, impreziosita dal terzo posto che ha sancito il ritorno in Champions League e, a livello personale, dal trionfo in Coppa d’Africa con il suo Senegal, al primo successo assoluto nella manifestazione, Kalidou Koulibaly è pronto per le meritate vacanze, ma prima il leader della difesa azzurra ha fatto parlare ancora una volta di sé in senso positivo attraverso una bella iniziativa nell’ambito del sociale, volta a favorire l’integrazione.

Il regalo di Koulibaly all'Arci Mediterraneo Il difensore ha infatti regalato magliette, pantaloncini, calzettoni e anche asciugamani per le docce post-partita all'Arci Mediterraneo, squadra di calcio di Napoli composta da migranti e nata per favorire la convivenza di persone provenienti da diversi paesi, trasmettendo i valori dello sport, aiutando la sinergia di gruppo e promuovendo la partecipazione diretta alla vita sociale e culturale del territorio.

"Koulibaly è un campione di umiltà" Il gesto di Koulibaly segue la visita fatta nei mesi scorsi alla squadra durante un allenamento. Mariano Anniciello, amministratore di Arci Mediterraneo, ha svelato all'Ansa come KK abbia mantenuto quanto anticipato in quell’occasione: “Ci aveva promesso che non ci avrebbe perso di vista e nei giorni scorsi ci ha fatto un'altra sorpresa. Come al solito ci ha lasciato senza parole, ci ha sorpreso e ci ha commosso per la discrezione e l'umiltà con cui ha fatto questo per noi. Grazie a lui ci sentiamo più forti nella nostra battaglia contro il razzismo e la discriminazione".