Olivera saluta i tifosi del Napoli: “Voglio dire ciao a tutti i fan”

Mathias Olivera, neo acquisto del Napoli, su Instagram ha deciso di salutare i tifosi azzurri. Il giorno dopo l'ufficializzazione da parte di Aurelio De Laurentiis, l'esterno ex del Getafe ha dunque scelto i social per cominciare a farsi conoscere dal pubblico partenopeo. Che non vede l'ora di vederlo scorrazzare sulla fascia in sostituzione di Ghoulam, anche se per qualcuno il titolare è Mario Rui e Olivera dovrà faticare per scalzarlo da questo ruolo.