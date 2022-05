Lavezzi star al concerto di Capriati al Maradona: targa ricordo per il Pocho

In vacanza con la compagna e gli amici, dopo le tappe di Capri e Sorrento il Pocho ha proseguito il suo “tour” italiano riscuotendo a Napoli il prevedibile pieno di consensi, tra applausi, selfie e richieste di autografi, presso i propri vecchi tifosi. Il suo nome è stato urlato al cielo con la collaborazione dello speaker del Napoli, Daniele Decibel Bellini e Lavdzzi ha ricevuto anche una targa ricordo dell'evento. Tra gli ospiti presenti al concerto, con il palco allestito sotto alla Curva B , anche altri ex calciatori, come Paolo Cannavaro , oltre che altri artisti come i comici di Made in Sud e Clementino.

Ezequiel Lavezzi e l'amore mai finito con Napoli

Classe ’85, Lavezzi si è ritirato dal calcio giocato nel 2019 dopo la fine dell’esperienza all’Hebei Fortune, in Cina, club nel quale l’argentino si era trasferito dopo tre stagioni e mezzo al Psg, la società che lo aveva acquistato dal Napoli nell’estate 2012. Con la maglia azzurra, alla quale è rimasto legatissimo, Lavezzi ha segnato 48 gol in 148 partite, vincendo una Coppa Italia nel 2012, ma entrando nel cuore dei tifosi oltre ai numeri come il simbolo della squadra che dopo il ritorno in A è tornata a riaffacciarsi ai piani alti del calcio italiano e anche in Europa, con lo storico ritorno in Champions League nel 2012, terminato agli ottavi di finale contro il Chelsea poi campione, battuto all’andata 2-1 nell’alora San Paolo con due gol dello stesso Lavezzi.