Napoli, da Ospina e Mertens a Koulibaly e Ruiz: all-in per quattro assi

NAPOLI - Una telefonata mancata, in questo caso, allunga l'attesa. Sì: De Laurentiis ha svelato di aver chiamato Ospina non più tardi di mercoledì per avere una risposta in merito alla proposta di rinnovo formulata prima della fine del campionato, ma David non ha risposto. E per il resto la storia non è troppo differente anche per Fabian e Mertens: Ruiz e il suo agente hanno chiesto quindici giorni per riflettere sul tema rinnovo, e tutto sommato, considerando che alla fine del campionato non è andato in scena il secondo, decisivo e attesissimo incontro programmato dopo il caffè con vista sul Golfo consumato sul terrazzo del suo appartamento di Palazzo Donn'Anna prima del Sassuolo, anche Dries, da ieri in ritiro con il Belgio, dovrà chiamare DeLa e chiarire le sue intenzioni in merito al prolungamento. Koulibaly, attualmente al lavoro con il Senegal per preparare le due gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, saprà invece qualcosa attraverso il suo manager, Fali Ramadani, in attesa di incontrare il presidente nei prossimi giorni. La sintesi? Il mercato del Napoli è inevitabilmente in stand-by: anche perché tanto Ospina, quanto Kalidou e Ciro, fanno parte della lista delle priorità di Spalletti per la squadra che verrà.