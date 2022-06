Napoli, Gaudino: "Osimhen al Bayern? Tutto è possibile"

NAPOLI- A Radio Marte è intervenuto Maurizio Gaudino, ex calciatore dello Stoccarda, oggi agente in Germania. “Osimhen al Bayern per sostituire Lewandovski? Victor è un bravo giocatore e Lewandoski non vuole rimanere al Bayern. Il polacco non si sente tanto accettato, si aspettava che il Bayern gli prolungasse il contratto. Da quello che si sa, ha un accordo con il Barcellona. Chi potrebbe sostituire Lewandoski oltre a Osimhen? Il Bayern era sulle tracce di Haaland, ma poi è andato al Manchester City. Cercano un centravanti come Robert, ma non sarà semplice. Il Napoli valuta Osimhen oltre 100 milioni di euro se è una cifra alla portata del Bayern? Parliamo di una società che non si spaventa di fronte a queste cifre, ma non è nelle loro corde fare questi acquisti. Poi tutto è possibile”.