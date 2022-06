Amoruso: "E' giusto che il Napoli e Mertens trovino un accordo"

NAPOLI- A Radio Marte è intervenuto Nicola Amoruso. “C’è il gioco delle parti tra Mertens e De Laurentiis, il belga ha fatto tanto per il Napoli e ha dimostrato di poter essere ancora importante per questa squadra. Tra Napoli e Mertens c’è stato amore a prima vista. Io credo che sia giusto trovare un’accordo per un giocatore che riesce ad essere un punto di riferimento. Deulofeu potrebbe essere un buon erede, è un giocatore molto interessante. Il Napoli ha sbagliato poco negli acquisti e se punta dritto verso un giocatore di questo calibro lo avrà ben valutato. Il Napoli ha bisogno di grandi giocatori viste le difficoltà riscontrate quest’anno, deve fare un salto di qualità dal punto di vista mentale. È difficile trattenere giocatori come Koulibaly, che sono richiesti ovunque con proposte di contratto triplicate. Il Napoli, che ha sempre fatto una politica economica equilibrata, è in grande difficoltà. Rifiutare cifre importanti come quelle che stanno proponendo a Koulibaly è difficile. Il Napoli può crescere ancora anche sotto il punto di vista societario, magari costruendo un nuovo stadio”.