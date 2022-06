Zanoli dopo il successo in Lussemburgo: “Felice per l'esordio e per la vittoria”

Tante le emozioni e le prime volte per Alessandro Zanoli in questa stagione. Prima l'esordio con il Napoli, la maglia da titolare, i complimenti, poi la prima volta anche con la maglia dell'Italia Under 21, che ha vinto facilmente per 3-0 in Lussemburgo e che ora è a un punto soltanto dalla matematica qualificazione agli Europei di categoria. Il giocatore azzurro ha voluto esprimere tutta la sua gioia sui social.