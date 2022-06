Napoli, gol decisivo di Osimhen nel 2-1 della Nigeria contro la Sierra Leone

ABUJA (Nigeria) - Una zampata in area su assist di Simon e Victor Osimhen decide il match della "sua" Nigeria contro la Sierra Leone, che vince 2-1 in rimonta dopo il gol del pareggio di Iwobi e la rete del momentaneo vantaggio ospite di Morsay. Nel match d'esordio per nazionale nigeriana nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, l'attaccante del Napoli è lesto al 42' ad arrivare in spaccata sull'appoggio di testa dell'esterno del Nantes e a regalare i primi tre punti a Peseiro.