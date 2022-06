Ancelotti compie 63 anni: gli auguri del Napoli

Ancelotti compie 63 anni, gli auguri di Real Madrid e Napoli

L'attaccante del Milan ha spento in nazionale su 23 candeline, poche settimane dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, mentre Carlo Ancelotti ha compiuto 63 anni. Il tecnico del Real Madrid ha ricevuto gli auguri social della propria società, che su Twitter ha accompagnato il messaggio "Feliz cumpleaños, MrAncelotti" con un'abbondante quantità di emoticons a didascalia di una foto che ritrae il tecnico emiliano con il trofeo della Champions League, vinta due settimane fa nella finale di Parigi contro il Liverpool. Anche il Napoli non ha voluto far mancare gli auguri al proprio ex allenatore: "Buon compleanno, Mister Ancelotti!" si legge in un Tweet accompagnato ad una foto modello cartolina risalente alla breve esperienza del tecnico sulla panchina azzurra.