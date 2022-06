Kvaratskhelia, ct Georgia: "Al Napoli diventerà un top player"

Khvicha Kvaratskhelia, futuro giocatore del Napoli, ha lasciato di nuovo il segno in Nazionale, realizzando uno dei tre gol con cui la sua Georgia ha battuto la Macedonia del Nord in Nations League. Tra i massimi estimatori dell'ormai ex attaccante della Dinamo Batumi c'è il ct dei georgiani Willy Sagnol, che al termine del match si è complimentato con il club azzurro per l'ingaggio.