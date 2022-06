Di Lorenzo dopo l'Inghilterra: “Emozione unica indossare l'azzurro”

Ormai titolare della Nazionale di Roberto Mancini, Giovanni Di Lorenzo anche contro l'Inghilterra ha fatto il suo. Pur in uno stadio praticamente vuoto, il giocatore del Napoli ha provato emozione, come tutte le volte che veste l'azzurro Italia. Lui è uno di quelli che c'erano anche quando la nostra Nazionale falliva la qualificazione ai Mondiali, è rimasto per questo nuovo ciclo, adesso che è tempo di ricominciare, di ripartire, di ricostruire.