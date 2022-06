Osimhen vince i Ballers Awards: miglior giocatore e attaccante nigeriano

Victor Osimhen è il miglior giocatore e attaccante della Nigeria. E per il secondo anno consecutivo si porta a casa i Ballers Awards . La punta del Napoli , del resto, sta continuando a dimostrare di che pasta è fatto in zona gol: oggi ha segnato con la sua Nazionale una quaterna contro Sao Tomè e Principe. Nel calcio africano, il premio vinto da Osimhen è molto ambito.

Osimhen: con il Napoli 14 gol in 27 presenze

Nonostante gli infortuni che lo hanno condizionato la scorsa stagione, con il Napoli Osimhen è riuscito a segnare 14 gol in 27 presenze, tenendo a lungo gli azzurri in lotta per lo scudetto. Più di una rete ogni due partite la sua media, tra le più alte di tutta la Serie A. Ecco perché Aurelio De Laurentiis lo valuta almeno 100 milioni.

L'ex Lille, con la Nigeria, aveva già segnato nel 2-1 inflitto alla Sierra Leone, prima di scatenarsi con l'ultima quaterna nel 10-0 complessivo della squadra africana. Un record per la Nigeria, che mai aveva vinto con tale scarto. Osimhen, oltre a incaricarsi personalmente di fare gol in quattro occasioni, ha fornito anche due assist. Il modo migliore per festeggiare il riconoscimento come miglior giocatore e attaccante del suo Paese.