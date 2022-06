Se ne va Mertens, l’idolo dei tifosi: il Napoli cambia volto

Nove stagioni

Mertens lascia Napoli dopo nove stagioni. Arrivò da esterno, con Benitez. Cominciò da riserva di Insigne. Seppe attendere tre anni la sua occasione. Il destino ci mette lo zampino, poi però devi essere bravo a saper approfittarne. Uno dopo l'altro, Mertens vide sparire tutti i centravanti: Higuain andò alla Juventus; il suo sostituto, Milik, si infortunò; Gabbiadini non la beccava mai e venne persino espulso. Per dirla alla Ornella Vanoni: “Proviamo anche con Dio, non si sa mai”. E fu l'inizio di una meravigliosa avventura. Mertens saluta da capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol. E da idolo dei tifosi. Non male per un fiammingo che arrivò per essere un buon panchinaro.